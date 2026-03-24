Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову можна отримати у центрі допомоги після відновлення соціального проєкту.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі стали доступними для переселенців після того, як проєкт «Їжа Життя» оголосив про відновлення роздачі гарячих обідів, повідомляє Politeka.

Інформацію про безкоштовні продукти для ВПо в Одесі в такому форматі поширили на сторінці БФ "Гостинна Хата" у Фейсбук.

Там зазначили, що допомогу почали видавати з 5 січня. Організатори повідомляють, що щодня о 12:30 всі охочі можуть прийти до центру, де видають гарячу їжу та теплі напої.

Допомога розрахована насамперед на внутрішньо переміщених осіб та інших людей, які потребують підтримки. Пункт роздачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі працює за адресою Водопровідна, 13.

Організатори також закликали мешканців передавати інформацію тим, кому вона може бути корисною. У центрі нагадують, що раніше благодійна організація БФ "Гостинна хата" повідомляла про оновлення правил отримання продовольчої допомоги.

Зокрема, з 10.02.2025 у центрі запровадили обмеження на кількість наборів, які видають щодня. Йдеться про 50 наборів на день. Пріоритет у їх отриманні надається людям, які нещодавно отримали довідку внутрішньо переміщеної особи.

Для новоприбулих така підтримка передбачена раз на місяць протягом перших трьох місяців після реєстрації. Водночас, окремі категорії переселенців також можуть отримувати продовольчу підтримку, але рідше.

Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей і можуть підтвердити цей статус довідкою, родини, де є вагітна жінка, а також людей похилого віку віком від 70 років, які проживають самі або удвох.

