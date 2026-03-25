Подорожание продуктов в Харькове оказало большое влияние на средний чек покупателей, сообщает Politeka.
По данным официального сайта Министерства финансов, продукты питания в Харькове подорожали в среднем на 5–10% за месяц, причем рост наиболее заметен на мясные и рыбные позиции.
Например, средняя цена свежемороженой скумбрии в феврале 2026 года составила 274,64 грн за килограмм, а уже в марте она достигла 289,63 грн, что отражает стабильную тенденцию к подорожанию продуктов в Харькове.
Ситуация с мясным сегментом также непростая. Сосиски Алан Венские весом 376 граммов в феврале стоили в среднем 180,64 грн, а в марте их средняя цена выросла до 183,95 грн.
При этом цены разнятся в зависимости от супермаркета: в Megamarket сосиски выросли до 204,80 грн, а в Auchan – до 167,90 грн.
Говядина гуляш весом 1 кг в феврале стоила в среднем 389,36 грн, а сейчас средняя стоимость поднялась до 404,30 грн, при этом в Megamarket за килограмм просят 490 грн, у Novus – 399 грн, а у Metro – 323,89 грн.
Эксперты называют несколько главных причин роста цен. Война и боевые действия сокращают поголовье скота и птицы, что влияет на мясо и яйца.
Проблемы с логистикой и повышение стоимости транспортировки приводят к дополнительным затратам для производителей.
Также перебои с электроснабжением вынуждают производителей использовать генераторы. Дополнительно на рост цен влияют экономические факторы: инфляция, изменение курса доллара, а также высокие затраты производителей на корма, энергию и зарплаты работников.
Последние новости Украины:
