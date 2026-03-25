Подорожчання продуктів у Харкові значно вплинуло на середній чек покупців, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Міністерства фінансів, продукти харчування у Харкові подорожчали в середньому на 5–10% за місяць, причому зростання найбільше помітне на м’ясні та рибні позиції.

Наприклад, середня ціна скумбрії свіжемороженої у лютому 2026 року становила 274,64 грн за кілограм, а вже у березні вона досягла 289,63 грн, що відображає стабільну тенденцію до подорожчання продуктів у Харкові.

Ситуація з м’ясним сегментом також є непростою. Сосиски Алан Віденські вагою 376 грамів у лютому коштували в середньому 180,64 грн, а в березні їхня середня ціна зросла до 183,95 грн.

При цьому ціни різняться залежно від супермаркету: в Megamarket сосиски виросли до 204,80 грн, а в Auchan – до 167,90 грн.

Яловичина гуляш вагою 1 кг у лютому коштувала в середньому 389,36 грн, а зараз середня вартість піднялася до 404,30 грн, при цьому в Megamarket за кілограм просять 490 грн, у Novus – 399 грн, а в Metro – 323,89 грн.

Експерти називають декілька головних причин зростання цін. Війна і бойові дії скорочують поголів’я худоби та птиці, що впливає на наявність м’яса та яєць.

Проблеми з логістикою та підвищення вартості транспортування призводять до додаткових витрат для виробників.

Також перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори. Додатково на зростання цін впливають економічні фактори: інфляція, зміни курсу долара, а також високі витрати виробників на корми, енергію та зарплати працівників.

