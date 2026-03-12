Питання про завершення опалювального сезону в Полтаві у 2026 році зараз перебуває на розгляді.

Остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Полтаві на 2026 рік ухвалюватиме міська влада, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив заступник генерального директора підприємства «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай.

За його словами, опалювальний сезон у місті триває, а питання про відключення теплопостачання наразі перебуває на розгляді. Тобто у Полтаві поки що не планують припиняти подачу централізованого опалення, незважаючи на поступове потепління. Підприємство зі свого боку надаватиме міській владі відповідні рекомендації, спираючись на температурні показники.

Представник «Полтаватеплоенерго» зазначив, що під час ухвалення рішення необхідно враховувати низку факторів, зокрема ситуацію в країні та можливі ризики, пов’язані з обстрілами. Саме тому підхід має бути зваженим і продуманим.

Зазвичай в Україні опалювальний сезон завершується тоді, коли середньодобова температура повітря протягом кількох днів поспіль перевищує +8 °C. Хоча синоптики вже прогнозують потепління, фахівці радять ще певний час поспостерігати за погодою.

Також важливим фактором залишаються нічні температури. Якщо вони залишатимуться достатньо високими і не очікуватиметься холодних ночей, теплопостачальні служби зможуть підготуватися до завершення сезону.

За словами Ігоря Процая, підприємство намагається враховувати інтереси і держави, і споживачів, адже для мешканців важливо не сплачувати зайві кошти за тепло. Наразі ж фахівці планують ще кілька днів відстежувати погодні умови, після чого можуть з’явитися більш конкретні рішення щодо завершення опалювального періоду.

