Грошова допомога для ВПО у Харківській області частково змінює порядок нарахування, повідомляє Politeka.

Про оновлення інформують органи соціального захисту. За їхніми даними, частина переселенців продовжить отримувати виплати без змін, однак для інших підтримка може припинитися після завершення визначеного терміну.

Стандартний період фінансування становить шість місяців. Після цього нарахування автоматично зупиняється, якщо людина не належить до категорій, для яких передбачено продовження.

Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю. Ці кошти спрямовані на покриття базових потреб під час вимушеного переміщення.

Автоматичне продовження діє для найбільш уразливих груп населення. Серед них — пенсіонери з доходом до 9444 гривень, люди з інвалідністю I–II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі малюки, сироти, а також прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Додаткову підтримку можуть отримувати й переселенці, які офіційно працюють або займаються підприємництвом. У такому випадку передбачено 2000 гривень щомісяця за умови безперервної зайнятості не менше шести місяців.

Заяви для продовження подавати не потрібно. Пенсійний фонд перевіряє інформацію щодо працевлаштування або реєстрації підприємницької діяльності та ухвалює рішення про подальші нарахування.

Фахівці зазначають, що грошова допомога для ВПО у Харківській області надалі спрямовуватиметься передусім людям із соціально вразливих категорій та тим, хто має офіційний дохід.

Переселенцям рекомендують заздалегідь перевіряти власний статус та звертатися за консультаціями до відповідних установ, щоб уникнути непорозумінь із нарахуванням коштів.

Джерело: Напенсії.

