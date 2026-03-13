Новый график движения транспорта в Николаеве на время поминальных дней предусматривает организацию специальных автобусных маршрутов в городское кладбище, передает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

С апреля 2026 года заработают два дополнительных рейса, которые помогут горожанам удобно добраться до мест захоронения. Соответствующее решение принял исполнительный комитет.

По словам заместителя начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олега Куксы, маршруты №46 и №48 будут курсировать с 1 по 30 апреля. Они предназначены для удобства граждан, посещающих кладбище в поминальные дни.

Схемы движения автобусов определены следующим образом:

Маршрут №46 "Площадь Победы - кладбище (в/ч)" : площадь Победы - ул. Космонавтов – ул. Троицкая – Баштанское шоссе – кладбище (в/ч).

: площадь Победы - ул. Космонавтов – ул. Троицкая – Баштанское шоссе – кладбище (в/ч). Маршрут №48 "ул. Игоря Бедзая, д. 4 (Центральный рынок) - кладбище" : ул. Игоря Бедяя, дом. 4 – ул. Рюмина – просп. Центральный – просп. Богоявленский – просп. Мира – ул. Космонавтов – ул. Троицкая – ул. Электронная – ул. Александра Янаты – ул. Казарского – ул. Автомобильная – кладбище.

Обслуживание этих рейсов будет осуществлять коммунальное предприятие КП "Николаевпастранс" . Автобусы будут курсировать ежедневно с 8:00 до 16:00, обеспечивая регулярный подвоз жителей города.

Новая организация движения поможет избежать очередей и задержек на привычных маршрутах и ​​облегчит доступ к кладбищу в период поминальных мероприятий.

Новый график движения транспорта в Николаеве позволяет горожанам удобно планировать поездки и безопасно добраться до кладбища в поминальные дни.

