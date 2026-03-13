Новий графік руху транспорту в Миколаєві на час поминальних днів передбачає організацію спеціальних автобусних маршрутів до міського кладовища, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада.

З квітня 2026 року запрацюють два додаткові рейси, які допоможуть містянам зручно дістатися до місць поховання. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет.

За словами заступника начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олега Кукси, маршрути №46 та №48 курсуватимуть з 1 по 30 квітня. Вони призначені для зручності громадян, які відвідуватимуть кладовище у поминальні дні.

Схеми руху автобусів визначені так:

Маршрут №46 “Площа Перемоги – кладовище (в/ч)” : площа Перемоги – вул. Космонавтів – вул. Троїцька – Баштанське шосе – кладовище (в/ч).

: площа Перемоги – вул. Космонавтів – вул. Троїцька – Баштанське шосе – кладовище (в/ч). Маршрут №48 “вул. Ігоря Бедзая, буд. 4 (Центральний ринок) – кладовище”: вул. Ігоря Бедзая, буд. 4 – вул. Рюміна – просп. Центральний – просп. Богоявленський – просп. Миру – вул. Космонавтів – вул. Троїцька – вул. Електронна – вул. Олександра Янати – вул. Казарського – вул. Автомобільна – кладовище.

Обслуговування цих рейсів здійснюватиме комунальне підприємство КП “Миколаївпастранс”. Автобуси курсуватимуть щодня з 8:00 до 16:00, забезпечуючи регулярне підвезення мешканців міста.

Нова організація руху допоможе уникнути черг та затримок на звичних маршрутах і полегшить доступ до кладовища у період поминальних заходів.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві дозволяє містянам зручно планувати поїздки та безпечно дістатися до кладовища у поминальні дні.

