Работа для пенсионеров в Харькове помогает оставаться активной, самостоятельно поддерживать доходы и реализовывать профессиональные навыки.

Работа для пенсионеров в Харькове в 2026 году доступна в разных отраслях, сообщает Politeka.

Спрос на специалистов постарше сохраняется как в сервисных, так и в производственных компаниях города.

На платформе work.ua среди актуальных предложений есть вакансии операторов call-центра, слесарей и механиков. К примеру, компания Adelina Call Center & BPO ищет операторов с оплатой от 20 до 22 тысяч гривен в месяц, что включает базовую ставку и бонусы.

Сотрудники консультируют клиентов мобильной связи, отвечают на запросы и вносят информацию в базу данных. Для кандидатов важны внимательность, обходительность и базовые навыки работы с компьютером.

В сфере производства открыта позиция слесаря-ремонтника на предприятии «Сахарок, ООО» с зарплатой до 27 тысяч гривен. Работа предусматривает обслуживание кондитерского оборудования и своевременную выплату вознаграждения.

Также механики и слесари нужны на Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО . Работники обеспечивают работу машин и станков, соблюдают порядок и добросовестно выполняют свои обязанности.

Благодаря таким вакансиям люди постарше могут оставаться социально активными и поддерживать финансовую стабильность, используя собственные навыки и опыт.

Работодатели гарантируют официальное оформление и достойную оплату труда, что делает поиск работы для пенсионеров в Харькове комфортным и безопасным. Возможности открыты в различных областях, поэтому каждый может выбрать соответствующую специализацию и условия.

Работа для пенсионеров в Харькове помогает оставаться активной, самостоятельно поддерживать доходы и реализовывать профессиональные навыки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.