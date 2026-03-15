В Волынской области с 16 по 22 марта по части населенных пунктов будут действовать графики временного отключения электроэнергии.

Об этом предупредил Рожищенский городской совет, ссылаясь на Волынеблэнерго.

Актуальную информацию о времени начала и завершения перерывов в режиме реального времени, с точным указанием населенных пунктов, улиц, домов и типа отключения (плановая или аварийная), можно просмотреть на официальном сайте ЧАО «Волиньобленерго» в разделе «Перерывы в электроснабжении». Информация обновляется каждые 30 минут.

В частности, с 16 по 20 марта с 09:00 до 18:00 электроэнергии не будет в следующих населенных пунктах:

с. Забара – ул. Набережна, Польова.

с. Корсыни – ул. Соборности.

В этот же период, с 16 по 20 марта с 09:00 до 17:00, временные отключения запланированы в следующих населенных пунктах:

с. Навиз – ул. Богдана Хмельныцького, Садова, Нагирна, Тыха, Журавлына, Травнева, Набережна, Квитнева, Молодижна.

г. Рожыще – вул. Мазепы.

16-17 марта с 09:00 до 17:00 в городе Рожыще свет будет отсутствовать на улицах Волонтерська, Леся Курбаса, Богдана Хмельныцького, Павла Чайкы, Героив Небеснои Сотни, а также Степана Бандеры, Сичовых Стрильцив, Выговського, Шведа, Гранычна, Драгоманова, Тараса Чайкы та Трудова.

16–18 марта с 09:00 до 17:00 отключения электроэнергии запланированы в Рожище на улицах Лугова, Кулиша, Шевченка и Володымыра Ивасюка.

Кроме того, с 16 по 20 марта с 09:00 до 17:00 перебои с электроснабжением ожидаются в селе Сокил. Ограничения коснутся улиц Вышнева, Ветеранив, Парковый, Завальна, Дружбы, Незалежности, Озерна, Лютыця, Набережна, Селянська, Польова, Садова, Свердлова, Олександра Богачука и Червоного Хреста.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Волынской области: как украинцам оформить льготу и на что обратить внимание.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке: для кого изменили расценки.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области: какие цены будут действовать с марта.