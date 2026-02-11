Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели к экономически обоснованным показателям.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотведения, непосредственно влияющих на ежемесячные счета жителей.

Решение было принято после детального анализа финансовых показателей местных коммунальных предприятий. Новые ставки утвердил исполнительный комитет вместе с КП «Коммунальщик» на последнем заседании.

По расчетам кубометр воды теперь стоит 30,97 грн, а услуги по канализации — 20,99 грн. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС составляет 280,58 грн., что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели в экономически обоснованные показатели. Основные факторы – рост стоимости электроэнергии, дополнительные затраты на обслуживание сетей и приобретение материалов.

Специалисты подчеркивают, что новые ставки обеспечивают стабильную работу систем, непрерывную поставку воды и нормальное функционирование канализационных сетей. Они также разрешают проводить плановые ремонты и модернизацию инженерной инфраструктуры.

Жителям советуют регулярно проверять показатели счетчиков, планировать ежемесячный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и гарантировать стабильность услуг.

Для экономии эксперты рекомендуют контролировать расход воды, следить за состоянием сантехники и применять современные счетчики. Это помогает уменьшить платежи и поддерживать эффективность систем одновременно обеспечивая надежное водоснабжение и отвод стоков.

