Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області торкнеться мешканців Трускавецької громади з 1 березня 2026 року, передає Politeka.

Інформацію про це надає міська рада. Вартість вивозу побутових відходів зросте до 1956,65 грн за тонну, що на 30% перевищує попередню ціну.

У розрахунку на одного мешканця це означає збільшення місячних витрат із 50,64 до 65,63 гривень. Остаточний тариф може змінитися після затвердження нових норм накопичення сміття на найближчих засіданнях виконкому.

Зміни стосуються усіх населених пунктів громади, включно з Трускавцем, Станилею та Доброгостовом. Міська влада пояснює підвищення необхідністю покриття зростаючих витрат на транспортування, сортування та утилізацію відходів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області відображає загальні тенденції росту витрат у сфері ЖКГ та впливає на щомісячний бюджет родин.

Мешканцям радять уважно стежити за новими постановами виконкому та коригувати планування витрат відповідно до оновлених розцінок.

Крім того, у Львівській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

У повідомленні зазначається, що регіональний пасажирський склад №850/851 у січні та лютому зʼєднує Львів із низкою громад Волині та Рівненщини, що дає змогу мешканцям цих регіонів зручніше планувати поїздки без пересадок.

Під час курсування додатковий пасажирський склад здійснює зупинки на станціях Томашгород, Клесів, Сарни, Антонівка, Рафалівка, Чарторийськ, Маневичі, Повурськ, Ковель, Турійськ, Володимир, Іваничі, Сокаль, Шептицький, Соснівка, Добротвір та Підзамче.

