У Волинській області з 16 по 22 березня у частині населених пунктів діятимуть графіки тимчасового відключення електроенергії.

Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 16 по 22 березня будуть діяти в частині регіону, у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на «Волиньобленерго».

Актуальну інформацію про час початку та завершення перерв у режимі реального часу, з точним зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків та типу відключення (планова чи аварійна), можна переглянути на офіційному сайті ПрАТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні». Інформація оновлюється кожні 30 хвилин.

Зокрема, з 16 по 20 березня з 09:00 до 18:00 електроенергії не буде в наступних населених пунктах:

с. Забара – вул. Набережна, Польова.

с. Корсині – вул. Соборності.

У цей же період, з 16 по 20 березня з 09:00 до 17:00, тимчасові відключення заплановані в наступних населених пунктах:

с. Навіз – вул. Богдана Хмельницького, Садова, Нагірна, Тиха, Журавлина, Травнева, Набережна, Квітнева, Молодіжна.

м. Рожище – вул. Мазепи.

16–17 березня з 09:00 до 17:00 у місті Рожище світло буде відсутнє на вулицях Волонтерська, Леся Курбаса, Богдана Хмельницького, Павла Чайки, Героїв Небесної Сотні, а також Степана Бандери, Січових Стрільців, Виговського, Шведа, Гранична, Драгоманова, Тараса Чайки та Трудова.

16–18 березня з 09:00 до 17:00 відключення електроенергії заплановані у Рожищі на вулицях Лугова, Куліша, Шевченка та Володимира Івасюка.

Крім того, з 16 по 20 березня з 09:00 до 17:00 години перебої з електропостачанням очікуються у селі Сокіл. Обмеження торкнуться вулиць Вишнева, Ветеранів, Парковий, Завальна, Дружби, Незалежності, Озерна, Лютиця, Набережна, Селянська, Польова, Садова, Свердлова, Олександра Богачука та Червоного Хреста.

