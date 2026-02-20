Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку має на меті підтримати стабільне постачання тепла й води.

З 17 лютого 2026 року в Луцьку набули чинності нові тарифи на комунальні послуги для окремих категорій споживачів. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку стосується бюджетних установ, релігійних організацій та інших юридичних осіб.

Рішення ухвалене міськвиконкомом з огляду на зростання витрат на електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення. Також вплинула зміна прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що використовується при розрахунках тарифів.

За офіційними даними, підвищення вартості коливається від 3% до 4% залежно від типу котельні та категорії споживачів. Для бюджетних установ зміни становлять близько 4%, інші організації отримали коригування на рівні 3–4%, а релігійні структури тепер сплачуватимуть приблизно на 4% більше.

Нові тарифи не зачіпають населення міста — вони впливають виключно на організації, які отримують тепло та гарячу воду від ДКП «Луцьктепло».

Міська влада радить керівникам установ завчасно ознайомитися з оновленими розцінками, щоб врахувати їх при плануванні бюджету та витрат на енергоносії.

Також варто зауважити, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку має на меті підтримати стабільне постачання тепла й води, а також забезпечити фінансову спроможність підприємства для покриття зростаючих витрат на енергоресурси.

Керівникам місцевих установ радять переглянути внутрішні плани витрат, щоб уникнути фінансових труднощів у нових умовах.

