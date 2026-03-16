Поступове завершення опалювального сезону 2026 у Запоріжжі дозволяє мешканцям планувати витрати та підтримувати комфортну температуру у будинках.

Завершення опалювального сезону у Запоріжжі у 2026 році відбувається в умовах підвищеної уваги до безпеки енергетичної інфраструктури, повідомляє Politeka.net.

Рішення про відключення теплопостачання ухвалюють, орієнтуючись на середньодобові температури. Згідно з постановою Кабміну №830, подачу тепла припиняють, коли протягом трьох днів поспіль середньодобова температура перевищує +8 °C.

Для порівняння, минулого року сезон 2024/2025 завершили 27 березня 2025 року за рішенням виконкому міськради згідно з постановою №212. Очікується, що і у 2026 році відключення здійснюватимуть за аналогічною процедурою з урахуванням погодних умов та нормативних вимог.

У багатьох багатоквартирних будинках встановлено лічильники тепла, що дозволяє мешканцям або об’єднанням співвласників регулювати подачу. Це дає змогу зменшувати температуру в теплі дні та економити енергоресурси.

Попри відсутність точної дати завершення сезону, у регіоні вже розпочалася підготовка до наступної зими. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що роботи стартували завчасно за дорученнями Президента та Прем’єр-міністра України.

Особливу увагу приділяють захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищенню енергетичної незалежності. Зокрема, триває будівництво захисних споруд на ключових об’єктах, які забезпечують життєдіяльність громад.

Крім того, у регіоні поступово впроваджують альтернативні джерела енергії, що має зменшити залежність від централізованих мереж і підвищити стійкість системи.

Також влада підкреслює, що поступове завершення опалювального сезону 2026 у Запоріжжі дозволяє мешканцям планувати витрати та підтримувати комфортну температуру у будинках до остаточного відключення тепла.

Джерело: Факти.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому може бути надана ця підтримка.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.