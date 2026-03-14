Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може погіршитися через складну зимову ситуацію на полях, повідомляють аграрні експерти, пише Politeka.net.

Ця зима виявилася однією з найважчих за останні 30 років для озимих культур. Аномальні морози, глибокий сніговий покрив та критичні температури під корінням рослин створили серйозні ризики для врожаю.

За словами начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постригaня, температура у вузлі кущення озимих падала до -10 °C і трималася декілька діб. Особливо вразливими були ячмінь, пшениця та ріпак.

Після відлиги спеціалісти відібрали проби з полів. Результати виявилися кращими, ніж очікували: загибель рослин не зафіксовано, проте частина площ вражена грибковими хворобами. Найбільший ризик залишається там, де снігу було мало або він практично відсутній — до 20% площ могли постраждати.

Парадоксально, що товстий сніговий покрив, який захистив рослини від морозу, ускладнює весняні роботи. Вологість ґрунту цього року рекордна: на метр глибини запасено 160–190 мм води, що порівняно з рекордними показниками 2009, 2013 і 2024 років. Занадто велика волога може ускладнити обробку ґрунту і своєчасний початок посівної.

Також варто зауважити те, що аграрні фахівці радять застосовувати шлейфові борони, щоб рівномірно розподілити воду і швидше підготувати поля до весняних робіт. Затримка може призвести до втрати вологи і зменшення врожаю, що, у свою чергу, загрожує дефіцитом продуктів у Кіровоградській області навесні та влітку.

Джерело

Останні новини України:

