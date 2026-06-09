Графики отключения света в Запорожье на 10 июня вводятся в рамках ремонтной и профилактической кампании.

Графики отключения света в Запорожье на 10 июня продлятся по десяткам адресов из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Части потребителей придется оставаться без света в течение нескольких часов, поскольку энергетики будут проводить плановые работы на объектах электросетей. Временные ограничения вводятся в рамках ремонтной и профилактической кампании, направленной на повышение надежности электроснабжения.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 10:00–17:00 часов 10 июня 2026 года будут продолжаться графики отключения света, затрагивающие адрес:

Байды: 34а

Бомбейська: 2–10

Борыспильська: 55, 57в, 80

Буковинська: 27–35, 58–66, 70–86, 88

Гетьмана Скоропадського: 1–65

Жытня: 1а, 5г, 1–79, 81–101

Зачыняева: 2, 10, 15, 21, 22Б, 29

Зестафонська: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 18

Инженера Веденеєва: 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22

Куренева: 1–7, 2–8, 12

Мыхайла Коцюбынського: 1–17, 2а–12

Оберегова: 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88

Ольгы Джыгурды: 1–13, 12а, 12б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а

Ольгы Кобылянськои: 50, 50а

Пищана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3

Рыльського: 1–29, 2–26

Сергия Сыненка: 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 73, 75, 77, 77а, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 83

Славутыча: 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93

Талалихина: 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93

Тычыны: 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42

пров. Арабатськый: 1–9, 6, 8, 12

пров. Батурынська: 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А

пров. Джерельный: 6, 17

пров. Памятный: 4–16, 11, 8

пров. Понтонный: 2–8, 7–9

С 09:00–17:00 часа будут выключать электронику из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточение будут продолжаться по отдельным адресам:

Аджарська: 17

Актюбынська: 1а, 1б, 1–9, 2–12, 16–28, 30, 30а, 32, 32а, 33, 33а, 35–39 (непарные), 43, 34–40 (парные), 44, 46

Алмазна: 39, 41, 43

Бодянського: 1–61, 2–52, 54

Вячеслава Радионова: 20, 50, 52–86, 88, 121, 121а, 123–169, 171–201, 201б, 203–221

Володымыра Мономаха: 38

Вузлова: 1А

Гирська: 13, 15, 17

Гончара: 73, 75, 79, 83, 74, 74А

Древлянська: 1, 5, 7, 12а, 12–30, 32, 13, 15, 21, 23–39, 2–8 (парные), 36–40

Запорижбудивська: 12, 14, 16, 18, 20–62

Запрудна: 20

Ивана Богуна: 18а, 18–50, 51–67, 52, 54, 69, 71, 71а, 120–128, 130–142, 139а, 139–145, 145а, 147–159

Квиткова: 1, 3, 5, 2–10

Князя Володымыра: 1–17 (непарные), 2, 4–8, 12–44, 21–31, 37–47, 46а, 51–57

Миська: 2а, 4, 6, 7, 25

Молочна: 71–87, 71а–87а, 71б, 80–84, 86, 86а, 88–104, 104а, 104б, 105а, 105б, 106, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114–120, 120а, 121, 123–133, 124, 126–134, 137

Мохова: 14–32, 23, 23а, 25, 27, 34

Нижынська: 37, 54

Новорична: 1–13, 2–20

Олександривська: 84, 87

Подильська: 1–5 (непарные), 2–8 (парные), 7, 9–23 (непарные), 14, 16, 18

Полицейська: 4, 6, 7

Полянська: 1–10

Прыродна: 11, 13, 13а, 16, 26

Радисна: 1, 6, 8а, 10

Республиканська: 77, 79, 81, 83

Ривненська: 2, 2а, 3–25, 6–28, 27–59 (непарні), 30–34 (парні), 36, 40–50 (парні), 54

Свитловодська: 1–55, 2–54, 40А, 40Б, 56–96, 57, 59, 61–95, 98–102

Селыщна: 1–17, 2–20, 19, 21–55, 22–48, 50, 57–95, 50–84

Сичеславська: 1–13, 15В, 15–57, 2/4, 6–88, 30, 37–57, 38, 59–63, 88–116, 95, 116А

Сичова: 1–17 (непарные), 2–24 (парные)

Слобидська: 57

Фортечна: 51, 51а, 53

Хлибна: 80–100, 80а, 101б, 102, 103–167, 103а, 104–110, 112, 112а, 114–128, 128а, 130, 130а, 130б, 130в, 130/2, 132–154, 167, 171–187

Хороводна: 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18а, 18–54, 47, 56

Шкильна: 2Б

Яценка: 16, 16Б, 18

пр. Соборный: 94, 96, 117, 117а

пров. Лютневый: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

пров. Недильный: 4, 6, 7, 9, 10, 12

пров. Олександра Жданенка: 2

пров. Самоплывный: 14А

пров. Соляный: 2, 4, 6

шосе Космичне: 1.

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