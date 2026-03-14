В Киеве с 14 марта произойдет подорожание проезда в маршрутках, пишет Politeka.net.

Теперь пассажирам придется платить 20 гривен за поездку вместо 15-ти.

Все маршрутки, осуществляющие перевозки в черте города, повышают тариф на 5 гривен. Об этом сообщило ТСН со ссылкой на КГГА. Некоторые перевозчики уже разместили объявления об изменении стоимости на своих маршрутах, в том числе на маршруте №434.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уточнили, что городские власти устанавливают тарифы только на автобусные маршруты общего пользования. Частные маршрутки в этот список не входят, поэтому цена на проезд у них определяется самими перевозчиками.

"Учитывая официальные письма от частных перевозчиков, работающих в маршрутной сети Киева, с 14 марта стоимость поездки в маршрутных такси вырастет на 5 грн и составит 20 грн" , - сообщил Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Частные перевозчики объясняют повышение тарифа несколькими факторами. В первую очередь это резкий рост стоимости дизельного топлива. Кроме того, увеличились затраты на запчасти, техническое обслуживание транспорта и другие материально-технические ресурсы.

В Департаменте также отметили, что тарифы на коммунальный транспорт остаются прежними. Это касается метро, ​​трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов.

"Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта" , - добавили в КГГА.

Подорожание проезда в Киеве касается исключительно частных маршрутных такси. Все остальные виды муниципального транспорта будут работать по прежней цене, что обеспечивает удобное и доступное передвижение для жителей столицы.

