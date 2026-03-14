У Києві з 14 березня відбудеться подорожчання проїзду в маршрутках, пише Politeka.net.

Тепер пасажирам доведеться платити 20 гривень за поїздку замість 15.

Всі маршрутки, що здійснюють перевезення в межах міста, підвищують тариф на 5 гривень. Про це повідомило ТСН з посиланням на КМДА. Деякі перевізники вже розмістили оголошення про зміну вартості на своїх маршрутах, зокрема на маршруті №434.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА уточнили, що міська влада встановлює тарифи лише на автобусні маршрути загального користування. Приватні маршрутки у цей перелік не входять, тому ціна на проїзд у них визначається самими перевізниками.

«Враховуючи офіційні листи від приватних перевізників, що працюють у маршрутній мережі Києва, з 14 березня вартість поїздки у маршрутних таксі зросте на 5 грн і становитиме 20 грн», — повідомив Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Приватні перевізники пояснюють підвищення тарифу кількома факторами. Насамперед це різке зростання вартості дизельного палива. Окрім цього, збільшилися витрати на запчастини, технічне обслуговування транспорту та інші матеріально-технічні ресурси.

У Департаменті також наголосили, що тарифи на комунальний транспорт залишаються незмінними. Це стосується метро, трамваїв, тролейбусів та муніципальних автобусів.

«Місто продовжує підтримувати доступний тариф для пасажирів на цих видах транспорту», — додали у КМДА.

Подорожчання проїзду в Києві стосується виключно приватних маршрутних таксі. Всі інші види муніципального транспорту працюватимуть за колишньою ціною, що забезпечує зручне і доступне пересування для мешканців столиці.

