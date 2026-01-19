Одним из заметных трендов начала января стало подорожание продуктов в Киевской области, потому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Киевской области проявилось в росте стоимости основных товаров повседневного потребления, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о подорожании продуктов в Киевской области оприлюднили на официальном сайте Минфина. По данным из сетей Auchan, Novus, Metro и Megamarket, в декабре 2025 года средняя стоимость масла составляла в среднем 84,83 грн за бутылку Олейна рафинированная 850 мл.

В январе 2026 г. эта цифра выросла до 88,30. Индивидуальные ценники также изменились, ведь у Auchan бутылка стоит 91,10 грн, у Novus 85,99 грн, у Metro 85,50 грн, у Megamarket 90,60 грн. Это указывает на постепенное увеличение стоимости базовых продуктов.

Подорожание в Киевской области коснулось также консервированных продуктов. Огурцы Верес маринованные 500 г сейчас в среднем стоят 112,01 грн.

В декабре 2025 г. их средняя стоимость составляла 105,83. На момент обновления данных огурцы в Auchan стоят 106,90 грн, а в Megamarket 122,20 грн.

По сравнению с декабрьскими показателями Metro, где цена была 112,32 грн, и Auchan, где товар предлагался за 99,35 грн, разница ощутима.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке мяса. Средний ценник на свинину лопатку на середину января составляет 235,48 грн за килограмм. В разных сетях цена колеблется в пределах нескольких гривен: у Metro товар стоит 235,00 грн, у Megamarket 238,00 грн, а у Auchan 239,90 грн.

Если сравнивать с декабрем 2025 года, когда средняя цена была 233,06 грн, заметно, что рост хоть и незначителен, но стабилен. В декабре самое дешевое предложение было у Metro за 225,32 грн, тогда как у Novus – 229,00 грн.

