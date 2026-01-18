Подорожание круп в Киевской области уже влияет на цены в магазинах и потребителям советуют планировать покупки и учитывать возможные колебания стоимости продуктов.

В начале 2026 года наблюдается подорожание круп в Киевской области , передает Politeka.

Об этом сообщают эксперты и торговые сети. После резкого роста цен в 2025 г. темпы повышения несколько замедлились, но стабильности на рынке пока нет.

Экономист Владимир Чиж объясняет, что на стоимость круп влияют внутренние факторы — рост затрат на производство, удорожание энергоносителей и сложная логистика, а также внешние колебания мировых зерновых рынков и продовольствия.

По его словам, гречка и другие крупы остаются среди наиболее доступных продуктов для населения. В конце 2025 года средняя цена килограмма гречихи составляла 37–38 гривен, что примерно на треть больше, чем в декабре 2024 года.

Специалист прогнозирует, что в течение 2026 года стоимость крупы может вырасти на 8–10%, до 40–42 гривен за килограмм. Основная причина — умеренный рост цен на зерновые культуры, в то же время избыток отдельных видов круп на мировом рынке несколько сдерживает повышение.

На уровень цен также влияют погодные условия, сезонность и объемы урожая. Владимир Чиж отмечает, что делать точные прогнозы на весь год сложно, ведь многое зависит от состояния энергетики, тарифов для бизнеса и урожайности зерновых, включая кормовые культуры.

Экономист отмечает, что в течение года прогнозы придется неоднократно уточнять, чтобы учитывать изменения на внутреннем и мировом рынках.

Таким образом, подорожание круп в Киевской области уже влияет на цены в магазинах и потребителям советуют планировать покупки и учитывать возможные колебания стоимости продуктов.

