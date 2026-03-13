Новая система оплаты за проезд в Киевской области будет способствовать удобству поездок.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предполагает введение автоматизированных валидаторов в общественном транспорте Белой Церкви, сообщает Politeka.

Исполком городского совета принял решение, утвердив технические требования и план перехода на электронный учет платежей.

После запуска пассажиры смогут оплачивать поездки бесконтактно – банковскими картами или через мобильные приложения. Наличные расчеты постепенно уходят в прошлое, делая процесс более быстрым и безопасным.

Особое внимание уделено льготным категориям. В общине насчитывается около 50 тысяч человек из 26 групп, которым предоставляют ограниченное количество бесплатных поездок. Расходы перевозчиков будут возмещаться на основе ежемесячных актов, что минимизирует споры при посадке и повышает прозрачность процесса.

Разработчики отмечают, что новая система оплаты за проезд в Киевской области позволяет точно фиксировать льготные поездки и своевременно компенсировать расходы транспортным компаниям. Электронный учет обеспечивает контроль финансовых потоков и быстрое реагирование на запросы жителей.

Параллельно город обновляет автопарк: четыре автобуса поступили в качестве благотворительной помощи и будут работать на тестовом маршруте, бесплатно перевозя льготников и проверяя работу валидаторов в реальных условиях.

Внедрение системы будет проходить поэтапно: сначала тестирование, затем установка оборудования в других направлениях. Пассажирам и перевозчикам предоставят время на адаптацию, чтобы избежать очередей и недоразумений.

В итоге власти ожидают более быстрого расчета, прозрачности операций и повышения качества обслуживания для всех жителей общины.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области будет способствовать удобству поездок, точному контролю льготных категорий и стабильному финансированию транспортных компаний.

