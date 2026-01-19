Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области позволяет обеспечить продуктовыми наборами наиболее уязвимые категории.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области начала предварительную регистрацию на получение пищевых наборов для внутренне перемещенных лиц из Энергодара, сообщает Politeka.

Программа будет реализована при поддержке международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine.

Помощь рассчитана на семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах из-за войны войны. Продуктовые пакеты предназначены для людей от 60 лет, лиц с инвалидностью, многодетных, одиночных родителей, беременных женщин (7+ месяцев), онкобольных и пациентов с серьезными заболеваниями, а также тех, кто эвакуировался из Энергодара в 2025–2026 годах.

Выдача пищевых наборов состоится с четверга, 22 января, по субботу, 24 января. Чтобы воспользоваться программой, необходимо пройти онлайн-регистрацию по форме . Регистрирует только один представитель домохозяйства, поскольку на каждую семью выдается комплект продуктов.

При получении набора необходимо иметь оригиналы документов или их электронные копии в приложении «Дія»: паспорт получателя, справки ВПЛ всех членов семьи, идентификационные номера взрослых и подтверждение принадлежности к категории уязвимости. Семьи, уже получавшие предварительные наборы, к участию не допускаются.

Выдача состоится по адресу: Киев, проспект Берестейский, 54а (вход со стоянки со стороны проспекта). Для справок можно обращаться по телефонам: +380 93 707 87 86 или +380 95 941 49 28.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области позволяет обеспечить продуктами наиболее уязвимые категории и призывают приходить в определенное время с полным пакетом документов для эффективного получения поддержки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.