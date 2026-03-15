Облэнерго предупредило жителей Волынской области о новых графиках отключения света на 16 марта 2026 года с обесточениями по 7-9 часов в сутки.

В некоторых общинах Волынской области в понедельник, 16 марта 2026 года, будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и обезопасить от возможных аварийных ситуаций.

В частности, как предупреждают специалисты облэнерго, 16 марта графики отключения света в Волынской области коснутся Дубовского сельского территориального общества. Там ориентировочно с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители села Буцинь (урочище Песочное).

Также локальные графики отключения света 16 марта 2026 будут применять в пределах Рожищенской городской территориальной общины в Волынской области, пишет Politeka. С 9:00 до 18:00 обесточение будет происходить в с. Корсыни по улице Соборности, а с 9:00 до 17:00 – в следующих населенных пунктах:

Рожище (ул. Волонтерская, Леся Курбаса, Хмельницкого, Павла Чайки, Героев Небесной Сотни, Степана Бандеры, Сечевых Стрельцов, Выговского, Шведа, Граничная, Драгоманова, Тараса Чайки, Трудовая, Луговая, Кулиша, Шевченко, Владимира Ивасюка, Мазепы);

Навиз (Хмельницкого, Садовая, Нагорная, Тихая, Журавлиная, Майская, Набережная, Апрельская, Молодежная);

Сокол (Вишневая, Ветеранов, Завальная, Дружбы, Независимости, Озерная, Лютица, Набережная, Крестьянская, Полевая, Садовая, Свердлова, Александра Богачука, Красного Креста);

Забара (ул. Набережная, Полевая).

Последние новости Украины:

