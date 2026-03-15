Обленерго попередило мешканців Волинської області про нові графіки відключення світла на 16 березня 2026 року зі знеструмленнями по 7-9 годин на добу.

В деяких громадах Волинської області в понеділок, 16 березня 2026 року, застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема, як попереджають фахівці обленерго, 16 березня графіки відключення світла в Волинській області торкнуться Дубівської сільської територіальної громади. Там орієнтовно з 9:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці села Буцинь (урочище Пісочне).

Також локальні графіки відключення світла 16 березня 2026 року будуть застосовувати в межах Рожищенської міської територіальної громади в Волинській області, пише Politeka. З 9:00 до 18:00 знеструмлення відбуватиметься в с. Корсині по вулиці Соборності, а з 9:00 до 17:00 – у таких населених пунктах:

Рожище (вул. Волонтерська, Леся Курбаса, Хмельницького, Павла Чайки, Героїв Небесної Сотні, Степана Бандери, Січових Стрільців, Виговського, Шведа, Гранична, Драгоманова, Тараса Чайки, Трудова, Лугова, Куліша, Шевченка, Володимира Івасюка, Мазепи);

Навіз (Хмельницького, Садова, Нагірна, Тиха, Журавлина, Травнева, Набережна, Квітнева, Молодіжна);

Сокіл (Вишнева, Ветеранів, Завальна, Дружби, Незалежності, Озерна, Лютиця, Набережна, Селянська, Польова, Садова, Свердлова, Олександра Богачука, Червоного Хреста);

Забара (вул. Набережна, Польова).

