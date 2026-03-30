В Одесской области бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров выдают в рамках гуманитарных программ, но объявили временные изменения в порядке получения продовольственных наборов, сообщает Politeka.

По сообщению организации " Гостиная Хата ", сейчас пищевые пакеты будут получать только вновь прибывшие внутренне перемещенные лица, имеющие справку, выданную не более двух месяцев назад.

Другие категории помощи продолжают оказываться в обычном режиме. Речь идет о непродовольственных товарах, медикаментах, детском питании и других видах поддержки.

Представители фонда призывают жителей относиться с пониманием к временным ограничениям, объясняя, что цель изменений — обеспечить первоочередную поддержку тем, кто больше нуждается в помощи именно сейчас.

Организация напоминает, что информацию об обновлении графика выдач и условиях получения пакетов можно узнать через официальные страницы социальных сетей. Там публикуют актуальные сообщения о распределении гуманитарной поддержки, чтобы граждане могли планировать обращение без задержек.

Жителям советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области.

Кроме того, в Одессе также сообщалось о дефиците продуктов.

В Одессе наблюдается дефицит такого продукта как гречка, вызванный одним из самых низких показателей урожайности этой культуры за последние 25 лет. Несмотря на стабильный спрос со стороны потребителей, объемы внутреннего производства не позволяют полностью обеспечить потребности рынка.

