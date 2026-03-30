Мешканцям радять слідкувати за оновленнями, щоб не пропустити можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області.

В Одеській області безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів видають у рамках гуманітарних програм, але наразі оголосили тимчасові зміни у порядку отримання продовольчих наборів, повідомляє Politeka.

За повідомленням організації "Гостинна Хата", зараз харчові пакети отримуватимуть лише новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які мають довідку, видану не більше ніж два місяці тому.

Інші категорії допомоги продовжують надаватися у звичному режимі. Мова йде про непродовольчі товари, медикаменти, дитяче харчування та інші види підтримки.

Представники фонду закликають мешканців ставитися з розумінням до тимчасових обмежень, пояснюючи, що мета змін — забезпечити першочергову підтримку тим, хто найбільше потребує допомоги саме зараз.

Організація нагадує, що інформацію про оновлення графіку видач та умови отримання пакетів можна дізнатися через офіційні сторінки у соціальних мережах. Саме там публікують актуальні повідомлення щодо розподілу гуманітарної підтримки, щоб громадяни могли планувати звернення без затримок.

Мешканцям радять слідкувати за оновленнями, щоб не пропустити можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області.

Крім того, в Одесі також повідомляли про дефіцит продуктів.

В Одесі спостерігається дефіцит такого продукту, як гречка, спричинений одним із найнижчих показників урожайності цієї культури за останні 25 років. Попри стабільний попит з боку споживачів, обсяги внутрішнього виробництва наразі не дозволяють повністю забезпечити потреби ринку.

