Торішній урожай виявився одним із найслабших за чверть століття, що привело до дефіциту продуктів в Одесі.

Дефіцит продуктів в Одесі зараз охопив популярний товар, який українці часто купують для приготування страв, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

В Одесі спостерігається дефіцит такого продукту, як гречка, спричинений одним із найнижчих показників урожайності цієї культури за останні 25 років. Попри стабільний попит з боку споживачів, обсяги внутрішнього виробництва наразі не дозволяють повністю забезпечити потреби ринку.

За словами Громового, торішній урожай виявився одним із найслабших за чверть століття, якщо не брати до уваги неврожайний 2019 рік. Фактично виробництво повернулося до рівня періоду, коли країна вже відчувала нестачу цієї крупи.

Експерт зазначає, що в нинішніх умовах заповнити дефіцит може лише імпорт. Якщо раніше серед ключових експортерів гречки були росія, Китай та Україна, то тепер ситуація змінилася: росія залишається єдиним активним постачальником на зовнішні ринки, Китай переважно імпортує, а Україна не має достатнього ресурсу для експорту.

Прямі поставки з росії в Україну заблоковані через повномасштабну війну. Водночас, за словами Громового, існують альтернативні схеми. Зокрема, гречка може надходити через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю. Він пояснив, що продукція з Алтайського краю, який забезпечує близько половини російського виробництва, переробляється на підприємствах поблизу кордону і вже як казахстанська потрапляє на ринок.

За оцінками фахівця, імпорт дозволить частково стримати подальше зростання цін. Очікується, що вартість гречки коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ринкової кон’юнктури.

Джерело: AgroReview

