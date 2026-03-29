Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области направлена, прежде всего, на людей старшего возраста, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями.

В 2026 году в регионе стартовала гуманитарная помощь пенсионерам в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на пожилых и внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

Центр поддержки "Единение" работает на территории Александровской общины в будние дни. Посетители могут получить продуктовые наборы, гигиенические средства и другие вещи первой необходимости. Помощь оказывается как местным жителям, так и переселенцам.

Добровольцы консультируют индивидуально, объясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться среди доступных видов социальной поддержки. Для многих пожилых людей центр стал основным местом обращения за помощью.

Особое внимание уделяется Покровскому направлению, где спрос на ресурсы остается высоким. В первую очередь поддержку получают одинокие граждане и семьи, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Прием посетителей проходит с 9:00 до 17:00. Специалисты принимают заявки, дают разъяснения и помогают оформить документы для получения помощи.

Обновленный график выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют следить за объявлениями и обращаться раньше времени. В будущем планируется выездные встречи и доставка наборов домой для тех, кто не может самостоятельно посетить пункт поддержки.

Последние новости Украины:

