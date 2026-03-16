Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі поєднує психологічну підтримку для дітей і соціальні активності для дорослих.

У Запоріжжі розпочато програму гуманітарної допомоги для ВПО, яка охоплює дітей та людей старшого віку, постраждалих від війни, передає Politeka.

Ініціатива включає психологічні інтенсиви для дітей 7–17 років та кулінарні майстер-класи для дорослих і пенсіонерів.

ГО Gen.Ukrainian запрошує дітей, які пережили втрату близьких, стали свідками насильства або перебували під обстрілами й окупацією. Програма триває 21 день і включає індивідуальні та групові заняття з психологами, фізичну активність, комфортні умови проживання та п’ятиразове харчування. Найближчі інтенсиви відбудуться з 28 квітня до 18 травня та з 3 до 23 червня 2026 року.

Одночасно БО «БФ «Соціальний фонд» організовує кулінарні заходи для мешканців Запоріжжя та внутрішньо переміщених осіб віком 60+. Учасники готуватимуть домашні страви в Кулінарному хабі за адресою вул. Лобановського, буд. 1. Дати на вибір: 20, 23, 27 та 30 березня. Кількість місць обмежена, участь безоплатна.

Після реєстрації оператор зв’яжеться з учасниками протягом трьох робочих днів для уточнення деталей. Для участі можна заповнити форму онлайн або зателефонувати за номером +38(063)757-50-47.

