Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области делает контроль потребления ресурсов и своевременную оплату ключевыми.

С начала 2026 г. в Полтавской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Изменения включают в себя централизованное водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов в общинах региона.

Жители уже получили обновленные платежки. Для многоквартирных домов ежемесячная плата выросла на 14,95 грн. и составляет 48,80 грн. за одного человека. Частные домохозяйства теперь платят 37 грн. вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн., а другие организации — на 2,94 грн.

В Заводской общине объясняют, что изменения тарифов связаны с ростом затрат на обслуживание сетей, закупкой материалов и поддержкой оборудования в рабочем состоянии. Предыдущие ставки не отражали реальные потребности и могли влиять на качество услуг.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут оставлять предложения или замечания по электронным сервисам или обращаться непосредственно к предприятию.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает бесперебойную работу водопроводов, своевременный отвод стоков и вывоз мусора. Это позволяет проводить плановые ремонты, модернизировать оборудование и поддерживать персонал.

Жителям советуют планировать семейный бюджет заранее, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета в срок. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной помощью, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области делает контроль потребления ресурсов и своевременную оплату ключевыми для стабильного функционирования водоснабжения и содержания жилого фонда.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.