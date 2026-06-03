Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 июня в Одесской области свидетельствует об изменении погодных условий в ближайшие дни.

Прогноз погоды с 4 по 10 июня в Одесской области показывает, что первые дни недели будут более комфортными и преимущественно сухими, однако к выходным в регионе ожидаются осадки и плотная облачность, сообщает Politeka.

4 июня температура воздуха ночью будет держаться на уровне +15°, а днем ​​поднимется до +21°. Утром будет облачно, но днем ​​и вечером небо прояснится.

Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 июня в Одесской области предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

5 июня температура днем ​​достигнет +24 °, а ночные показатели составят около +16 °. В течение большей части дня удержится ясное небо. Лишь поближе к вечеру на небе могут появиться облака.

6 июня ситуация изменится. Синоптики предупреждают о сплошной облачности в течение всего дня. Температура воздуха днем ​​составит +25°, а ночью будет около +17°. В этот день возможен сильный дождь с грозой в дневные часы.

Прогноз на неделю с 4 по 10 июня в Одесской области также свидетельствует, что 7 и 8 июня пасмурная погода задержится над регионом.

Температура будет колебаться от +18° ночью до +23° днем. Дождь начнется еще утром и продлится до вечера. Возможна сильная гроза.

9 июня утром возможны краткие прояснения, однако они будут непродолжительными. Ночной дождь завершится к утру, но уже во второй половине дня осадки вернутся. Температура днем ​​составит около 24°.

10 июня осадки синоптики не прогнозируют. Лишь вечером на небе могут появиться облака, но день обещает быть сухим и теплым.

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