Ограничения движения транспорта в Тернополе вводятся на улице Львовской из-за начала ремонтных работ, которые продлятся в центральной части города с 10 по 23 июня 2026 года, передает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета со ссылкой на законодательство о местном самоуправлении и дорожном движении. Работы будет выполнять ООО «ТЕХНО-СТРОЙЦЕНТР» в рамках текущего обновления дорожного покрытия.

Перекрытие касается участка от ресторана McDonald's в главный корпус Западноукраинского национального университета. Движение транспорта здесь будет частично ограничено, а водителям советуют заранее планировать альтернативные маршруты.

Информацию об этом предоставляет Тернопольский городской совет.

На период ремонта предусмотрена установка временных дорожных знаков и схемы организации движения. При необходимости, городские службы могут оперативно изменять схему движения общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Отдельно во время асфальтирования остановки городского и пригородного транспорта временно перенесут на остановку «Гетмана Мазепы». Контроль за безопасностью движения возложен на патрульную полицию области.

В городском совете отмечают, что ограничение движения транспорта в Тернополе - часть плановых ремонтных работ, направленных на обновление дорожной инфраструктуры и улучшение условий передвижения в городе.

Кроме того, в Тернополе сообщалось о повышении тарифа на проезд.

Главной причиной очередного пересмотра тарифов перевозчики называют сложную экономическую ситуацию и значительный рост стоимости горючего.

В настоящее время частные и коммунальные структуры подали новые расчеты, которые отличаются в пределах от 27 до 32 гривен за одну поездку.

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