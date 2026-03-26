Завершение отопительного сезона в Черкасской области в 2026 году будет происходить в соответствии с действующими законодательными нормами, сообщает Politeka.net.

Порядок завершения отопительного сезона определяется постановлением Кабинета Министров №830.

Согласно ей основанием для начала отключения централизованного отопления является устойчивое повышение среднесуточной температуры воздуха свыше +8 °C в течение трех дней подряд.

При расчете учитывают как дневные, так и ночные температуры, ведь определяющим является именно средний показатель в сутки. Такой механизм позволяет избежать преждевременного отключения тепла в периоды, когда возможны ночные заморозки или резкие смены погоды.

В то же время это правило не является жестким, а носит рекомендательный характер. Окончательное решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на фактические погодные условия и ситуацию в конкретных общинах.

Например, даже если днем ​​температура воздуха поднимается до +12 °C, но ночью опускается до нуля или ниже, среднесуточный показатель может не достигать требуемого уровня. В таких случаях подачу тепла продолжают, чтобы обеспечить подобающий комфорт в жилых домах.

Обычно в Черкасской области отопительный сезон завершается в конце марта или начале апреля. Впрочем, эти сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий: в южных регионах из-за более раннего потепления отопление выключается быстрее, тогда как в более прохладных частях страны тепло может подавать дольше — иногда до середины апреля.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: какой будет ситуация в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черкасской области: кто будет получать до 2595 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черкасской области: где можно зарабатывать 45 тысяч.