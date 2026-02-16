Дефицит продуктов в Черкасской области оценивается как минимальный риск.

Дефицит продуктов в Черкасской области пока не прогнозируется, несмотря на повреждения предприятий по переработке масличных культур, сообщает Politeka.

В торговых заведениях региона нехватка товаров не зафиксирована. Поставки производятся в обычном режиме, а запасы позволяют покрывать потребности населения.

По данным профильных структур, внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет 5,6–8% общего производства. Такой показатель обеспечивает достаточный ресурс для внутреннего рынка даже в условиях частичных потерь мощностей.

В Министерстве экономики заявляют, что ситуация контролируется. Ценовая динамика на главные позиции остается стабильной.

Аналитики «АПК-Информ» обращают внимание на риски, способные повлиять на стоимость масла. Эксперт Светлана Киричок среди факторов называет активный экспорт, ограниченные продажи сырья агропроизводителями и производственные трудности. Дополнительное влияние оказывают перебои с электроснабжением, использование генераторов, логистические затраты и страхование.

Несмотря на это, резкого удорожания социально важных позиций не ожидают. Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 г. и предусматривает ограничение торговой надбавки на уровне 10% от оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

В случае роста розничной стоимости свыше 15% продавцы обязаны предупредить потребителей за месяц, при повышении 10–15% за две недели, в пределах 5–10% за три дня. Такой механизм позволяет избегать внезапных изменений.

Таким образом, дефицит продуктов в Черкасской области оценивается как минимальный риск. Жителям советуют планировать покупки без ажиотажа, следить за официальной информацией и сохранять спокойствие. Умеренное формирование запасов поможет поддержать стабильность в повседневной жизни.

Источник