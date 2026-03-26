Остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Черкаській області залежить не лише від календарних термінів у 2026 році.

Завершення опалювального сезону в Черкаській області у 2026 році відбуватиметься відповідно до чинних законодавчих норм, повідомляє Politeka.net.

Порядок завершення опалювального сезону в Україні визначається постановою Кабінету Міністрів №830.

Згідно з нею, підставою для початку відключення централізованого опалення є стійке підвищення середньодобової температури повітря понад +8 °C протягом трьох днів поспіль.

Під час розрахунку враховують як денні, так і нічні температури, адже визначальним є саме середній показник за добу. Такий механізм дозволяє уникнути передчасного відключення тепла у періоди, коли можливі нічні заморозки або різкі зміни погоди.

Водночас це правило не є жорстким, а має рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на фактичні погодні умови та ситуацію в конкретних громадах.

Наприклад, навіть якщо вдень температура повітря піднімається до +12 °C, але вночі опускається до нуля або нижче, середньодобовий показник може не досягати необхідного рівня. У таких випадках подачу тепла продовжують, щоб забезпечити належний комфорт у житлових будинках.

Зазвичай в Черкаській області опалювальний сезон завершується наприкінці березня або на початку квітня. Втім, ці строки можуть змінюватися залежно від погодних умов: у південних регіонах через більш раннє потепління опалення вимикають швидше, тоді як у більш прохолодних частинах країни тепло можуть подавати довше — інколи до середини квітня.

Останні новини України:

