Доплаты для пенсионеров в Харьковской области сейчас достигают примерно 1297 гривен за каждого иждивенца.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены для бывших военнослужащих, которые по завершении службы содержат нетрудоспособных родственников и не имеют официальной работы, сообщает Politeka.

Речь идет о дополнительной финансовой поддержке для людей, фактически обеспечивающих семью собственными пенсионными выплатами. Соответствующие правила действуют для представителей рядового, сержантского и офицерского состава.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что пособие начисляется как надбавка к пенсии за выслугу лет или выплат по инвалидности. В то же время, срочников эта норма не касается.

Получать средства можно за содержание лиц, которые не могут самостоятельно обеспечивать себя. Среди них — пожилые родители, граждане с инвалидностью, нетрудоспособные муж или жена, а также другие члены семьи, определенные законодательством.

Расчет производят на основе прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Таким образом, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области сейчас достигают примерно 1297 гривен за каждого иждивенца. Если таких лиц несколько, то общий размер поддержки может возрасти.

В ПФУ подчеркивают, что начисление не производится автоматически. Для получения денег необходимо обратиться в сервисный центр или оформить заявление через электронный портал.

Кроме того, следует отметить, что специалисты также советуют заранее подготовить документы, подтверждающие родственные связи и статус нетрудоспособности, чтобы ускорить рассмотрение обращения.

