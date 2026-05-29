Подорожание проезда в Виннице активно обсуждают местные перевозчики из-за экономической необоснованности нынешнего тарифа на уровне 15 гривен, сообщает Politeka.

Эта стоимость была установлена ​​еще в июне 2022 года, и с тех пор финансовые условия для работы транспортных компаний существенно ухудшились.

Специалисты отмечают, что экономика частного сектора сейчас находится на грани из-за стремительного роста цен на горючее и регулярных ремонтов машин.

Водитель популярного городского маршрута №16А, соединяющий Барское шоссе и Водоканал, Игорь Юрчак работает в этой сфере уже 16 лет.

Мужчина рассказывает, что с момента последнего утверждения тарифа стоимость автомобильного горючего выросла на 54 процента.

Если в 2022 году литр топлива стоил около 50 гривен, то сейчас этот показатель достигает 85 гривен.

По словам опытного водителя, только одна заправка большого автобуса обходится владельцу в сумму от 3200 до 3300 гривен, что полностью нивелирует ежедневный заработок.

Помимо значительных финансовых трудностей, побуждающих к подорожанию проезда в Виннице, местная отрасль перевозок остро страдает от дефицита профессиональных кадров.

Глава ассоциации маршрутщиков Александр Гота подчеркивает, что сейчас перевозчики находятся в состоянии выживания.

Показательным стал пример 29-го маршрута, где по решению городского совета должно работать 19 автобусов, однако на рейс выходит только три единицы.

Потенциальное подорожание проезда в Виннице вызывает оживленные дискуссии, ведь город пока держит планку в 15 гривен, в то время как во многих других регионах цены давно пересмотрели.

Наивысшую стоимость зафиксировали во Львове, где за поездку просят 30 гривен. В Черкассах и Запорожье билет стоит 25 гривен, в Днепре пассажиры платят 23 гривны, а в Кривом Роге цена составляет 20 гривен.