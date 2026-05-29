Подорожание проезда в Виннице активно обсуждают местные перевозчики из-за экономической необоснованности нынешнего тарифа на уровне 15 гривен, сообщает Politeka.
Эта стоимость была установлена еще в июне 2022 года, и с тех пор финансовые условия для работы транспортных компаний существенно ухудшились.
Специалисты отмечают, что экономика частного сектора сейчас находится на грани из-за стремительного роста цен на горючее и регулярных ремонтов машин.
Водитель популярного городского маршрута №16А, соединяющий Барское шоссе и Водоканал, Игорь Юрчак работает в этой сфере уже 16 лет.
Мужчина рассказывает, что с момента последнего утверждения тарифа стоимость автомобильного горючего выросла на 54 процента.
Если в 2022 году литр топлива стоил около 50 гривен, то сейчас этот показатель достигает 85 гривен.
По словам опытного водителя, только одна заправка большого автобуса обходится владельцу в сумму от 3200 до 3300 гривен, что полностью нивелирует ежедневный заработок.
Помимо значительных финансовых трудностей, побуждающих к подорожанию проезда в Виннице, местная отрасль перевозок остро страдает от дефицита профессиональных кадров.
Глава ассоциации маршрутщиков Александр Гота подчеркивает, что сейчас перевозчики находятся в состоянии выживания.
Показательным стал пример 29-го маршрута, где по решению городского совета должно работать 19 автобусов, однако на рейс выходит только три единицы.
Потенциальное подорожание проезда в Виннице вызывает оживленные дискуссии, ведь город пока держит планку в 15 гривен, в то время как во многих других регионах цены давно пересмотрели.
Наивысшую стоимость зафиксировали во Львове, где за поездку просят 30 гривен. В Черкассах и Запорожье билет стоит 25 гривен, в Днепре пассажиры платят 23 гривны, а в Кривом Роге цена составляет 20 гривен.
Источник: vitatv.com.ua
