Доплаты для пенсионеров в Черкасской области выросли в 2026 году и теперь учитывают обновленный прожиточный минимум.

Доплаты пенсионерам в Черкасской области повысились в начале года в связи с увеличением прожиточного минимума, сообщает Politeka.

С 1 января ежемесячные доплаты для отдельных категорий пенсионеров в Черкасской области составляют 2595 гривен, что на 204 гривны больше, чем в прошлом.

Рост выплат произошел в соответствии со статьей 29 закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», и его целью является финансовая поддержка лиц, находящихся в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Право на доплату имеют неработающие пенсионеры в Черкасской области, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года.

Также на увеличенные выплаты могут рассчитывать те, кто официально имеет статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Выплаты производятся ежемесячно и не требуют дополнительных заявлений.

Все начисления производятся автоматически, а контроль за получателями осуществляется через государственные реестры, что позволяет избежать ошибок и обеспечить прозрачность.

Пожилые люди, после аварии выехавшие с загрязненных территорий и позже вернувшиеся, не имеют права на выплаты. Также надбавка не начисляется тем, кто зарегистрировался на этих территориях уже после крушения или переехал на них позже.

В случае выезда гражданина из зоны отселения или официального трудоустройства вне территории, начисление прекращается автоматически.

Согласно данным Кабинета Министров, к началу 2026 года проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч пенсионеров.

