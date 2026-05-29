Окончательное решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком будет принят исполнительным комитетом городского совета после рассмотрения документов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком инициирует компания «Экостайл», обратившаяся в исполнительный комитет городского совета с расчетами по корректировке стоимости вывоза бытовых отходов, передает Politeka.

Основная причина – резкий рост расходов на горючее.

По предварительным подсчетам, для жителей ежемесячный платеж может увеличиться примерно на 4 гривны.

В компании объясняют, что ключевым фактором стало подорожание дизельного горючего на 41,39% - с 61,99 до 87,65 грн за литр по состоянию на май 2026 года. Именно эта составляющая формирует значительную часть затрат спецтехники, занимающейся сбором и транспортировкой отходов.

В «Экостайле» подчеркивают, что пересмотр касается только топливной части расчета. Другие расходы — зарплаты работников, амортизация техники и административные нужды остаются без изменений.

«Мы предоставили расчеты на корректировку исключительно топливной составляющей. Другие составляющие действующего тарифа остаются без изменений» , - отметил генеральный директор предприятия Роман Иванюк.

При согласовании исполкома новые суммы будут составлять: для многоквартирных домов — около 91,14 грн в месяц, для частного сектора — 95,47 грн.

В настоящее время документы находятся на рассмотрении городской исполнительной структуры. Предыдущая корректировка уже вызвала общественный резонанс в обществе.

Ранее, 27 января, произошел предварительный рост стоимости услуги. Тогда для жителей многоквартирных домов сумма составила 87,23 грн, для частного сектора – 91,39 грн.

Дополнительно с 1 февраля 2026 года введена абонентская плата в размере 13,26 грн с одного лицевого счета.

Ситуация вокруг пересмотра расценок перешла в юридическую плоскость: один из жителей подал иск в окружной суд, требуя отмены решения и признания процедуры принятия неправомерной.

Источник: gre4ka

