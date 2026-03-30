Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано в свежих данных Минфина по основным сегментам.

Подорожание продуктов в Полтавской области подтверждают обновленные показатели официальной статистики, демонстрирующие изменения цен в марте 2026 года по сравнению с февралем, сообщает Politeka.

Данные на официальном сайте Минфина подтверждают подорожание продуктов в Полтавской области, что касается, прежде всего, товаров ежедневного потребления.

В частности, в категории рыбы свежемороженая скумбрия сейчас имеет среднюю цену 289,63 грн за 1 кг. В торговых сетях стоимость колеблется.

В одном из магазинов она составляет 279,90 грн., в другом 294,00 грн., а еще в одной сети 295,00 грн. Для сравнения, в феврале 2026 года средний показатель был ниже и составил 274,64 грн. за 1 кг.

В сегменте молочной продукции также зафиксированы изменения. Молоко Яготинское 2,6% жирности в фасовке 900 мл в настоящее время стоит в среднем 61,25 грн.

В магазинах цена варьируется в зависимости от сети и составляет от 57,90 до 67,80 грн. Среднемесячная цена в феврале 2026 года составила 54,40 грн.

Сходные тенденции наблюдаются и в категории хлебобулочных изделий. Батон Батон Румянец нарезка в фасовке 450 гр имеет среднюю цену 34,15 грн. В торговых точках его продают примерно за 32,30 и 35,99 грн. В феврале средний показатель составил 33,10 грн.

Отдельно стоит обратить внимание на Батон Киевский Нарезной в фасовке 500 гр. Его средняя цена составляет 39,03 грн. В магазинах стоимость колеблется от 37,60 до 40,46 грн. В феврале 2026 года средний уровень составил 36,80 грн.

Эксперты связывают подорожание продуктов в Полтавской области с комплексом экономических факторов. Среди них влияние военных действий, отражающихся на производстве и логистике.

Последние новости Украины:

