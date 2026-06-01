Удорожание проезда в Кировоградской области продолжается в Новоукраинке после решения исполнительного комитета по пересмотру автобусных тарифов , сообщает Politeka.

Местные власти ввели изменения поэтапно, чтобы смягчить финансовое влияние на пассажиров и дать жителям время адаптироваться к новым условиям.

Вопросы стоимости перевозок рассматривали с участием перевозчиков, депутатов и представителей общины. После обсуждений стороны пришли к выводу, что постепенное повышение станет более приемлемым вариантом для населения, чем сиюминутный резкий рост цены.

С 11 мая оплата поездки составляет 30 гривен. Следующий этап вступает в силу уже с 1 июня, тариф увеличивается до 35 гривен. Для сравнения, раньше жители пользовались городскими маршрутами за 25 гривен.

Представители транспортной отрасли отмечали, что фактические расходы существенно выросли. Среди основных причин называют подорожание горючего, удорожание запасных деталей, затраты на техническое обслуживание и ремонт автобусов. Поэтому перевозчики предлагали установить оплату на уровне 40 гривен.

В городской администрации отметили, что удорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссом между экономическими потребностями предприятий и возможностями жителей общины. Именно по этой причине новые расценки решили внедрять в несколько этапов.

В ходе общественных консультаций мнения жителей разделились. Часть горожан выступала против пересмотра стоимости, в то же время другие поддержали постепенный механизм, считая его более прогнозируемым для семейного бюджета.

Отдельно подтверждено сохранение льгот для участников боевых действий и семей погибших защитников. Возмещение соответствующих расходов будет осуществляться на средства местной казны.

В горсовете также обращают внимание, что тарифная политика будет в дальнейшем зависеть от экономической ситуации, стоимости горючего и состояния транспортной инфраструктуры. При существенных изменениях на рынке вопрос может быть вынесен на дополнительное рассмотрение.

Источник: persha.kr

