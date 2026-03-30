Подорожчання продуктів у Полтавській області підтверджують оновлені показники офіційної статистики, які демонструють зміни цін у березні 2026 року порівняно з лютим, повідомляє Politeka.

Дані з офіційного сайті Мінфіну підтверджують подорожчання продуктів у Полтавській області, що стосується, перш за все, товарів щоденного вжитку.

Зокрема, у категорії риби скумбрія свіжеморожена нині має середню ціну 289,63 грн за 1 кг. У торговельних мережах її вартість коливається.

В одному з магазинів вона становить 279,90 грн, в іншому 294,00 грн, а ще в одній мережі 295,00 грн. Для порівняння, у лютому 2026 року середній показник був нижчим і становив 274,64 грн за 1 кг.

У сегменті молочної продукції також зафіксовані зміни. Молоко Яготинське 2,6% жирності у фасуванні 900 мл нині коштує в середньому 61,25 грн.

У магазинах ціна варіюється залежно від мережі та становить приблизно від 57,90 грн до 67,80 грн. Середньомісячна ціна у лютому 2026 року була на рівні 54,40 грн.

Схожі тенденції спостерігаються і в категорії хлібобулочних виробів. Батон Батон Рум'янець нарізка у фасуванні 450 гр має середню ціну 34,15 грн. У торговельних точках його продають приблизно за 32,30 грн та 35,99 грн. У лютому середній показник становив 33,10 грн.

Окремо варто звернути увагу на Батон Київський Нарізний у фасуванні 500 гр. Його середня ціна нині становить 39,03 грн. У магазинах вартість коливається від 37,60 грн до 40,46 грн. У лютому 2026 року середній рівень був 36,80 грн.

Експерти пов’язують подорожчання продуктів у Полтавській області із комплексом економічних чинників. Серед них вплив воєнних дій, які позначаються на виробництві та логістиці.

