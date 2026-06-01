Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 июня вводятся из-за плановых работ в электросетях. Подобные профилактические меры позволяют снизить риски аварийных ситуаций в будущем и обеспечить более бесперебойное электроснабжение для жителей области. В то же время, граждан заранее предупреждают о возможных временных неудобствах и советуют учитывать графики отключений при планировании ежедневных дел.

02.06.2026 года с 08:00 – 19:00 не будет электричества в селе Гнативка. Ограничения носят плановый характер и будут продолжаться через профилактические работы в пределах Губиниска территориальная община. Обесточат такие улицы:

Ленина: 3

Степова: 1/А, 1/Б

Будут выключать электричество в населенном пункте Дослидне. Обесточение продлится 02.06.2026 года с 08:00 – 19:00 по следующим адресам:

Авиаторив: 30, 32, 32/А

Квиткова: 1, 1/В, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 91, Б/Н, ЗД/0262

Новоселив: 1, 1/Д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Б/Н

Свитла: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, 13

Тополына: 2, 4, 6, 8, 10, 12

В городе Жовти Воды будут проводить плановый ремонт. Именно из-за этих работ будет продолжаться отключение электричества в части населенного пункта. С 07:30 до 19:30 (12 часов подряд) не будет электричества на улицах:

Львивська: 49, 52-56, 58, 62, 64-66, 68-77, 81-85, 87-92, 94, 95, 95А, 96-102, 102А, 103-119, 121-148, 15

Пидгирна: 1, 2, 2А, 3-8, 10-12, 15-21, 24, 26, 27, 29, 30, 34-47, 49, 51, 53-55, 57, 59-88, 90-100 (парные)

пров. Ричковый: 24-30 (парные), 31-56, 58-66, 68-78 (парные);

пров. Тупыковый: 2-8, 10-16 (парные).

Источник: Новоолександрівська ОТГ

Источник: Губиниська селищна територіальна громада

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

