Графики отключения света в Черкасской области на 2 июня будут действовать по десяткам адресов, однако ограничения охватят только отдельные населенные пункты, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 2 июня вводятся через плановые и профилактические работы. Все запланированные мероприятия носят профилактический характер и направлены на повышение надежности электроснабжения жителей Черниговской области в долгосрочной перспективе.

«Черкассыоблэнерго» предупредили , что с 08:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в селе Грыгоривка, однако обесточенными будут только такие улицы:

Шпыльова: 13, 3, 5, 7

Ракивщына: 14, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 35

Центральна: 27, 31, 62/1, 66, 68, 71, 76, 83, 87, б/н

Молодижна: 1, 5, 12, 16

Вышнева: 12

Т. Шевченка: 17, 20

Также свет исчезнет в на селенном пункте Тростянець с 08:00 до 17:00 часов, поэтому следует быть готовыми к длительным ограничениям. Они охватят следующие адреса:

Космонавтив: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Ювилейна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 32, 33, 37, б/н

Ветеранив: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47

Молодижна: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21

Мыру: 1, 3, 5, 6, 7

пров. Тополыный: 1, 2, 3, 4, 6, 8

02.06.2026 с 08:00 до 17:00 часы графики отключения света будут действовать:

в селе Капустыне - на улице Подолынського;

в селе Товмач - на улице Лисова (частично), а также в районе мельницы;

в городе Шпола - на улицах Ивана Кожедуба, Петра Дорошенко и Шевченко (частично);

в селе Лозуватка - на улице Вячеслава Чорновола.

