Новый график движения поездов в Кировоградской области действовал в связи с временными изменениями маршрутов и расписания электричек, сообщает Politeka.

Пассажирам необходимо заранее учитывать новый график движения поездов в Кировоградской области при планировании поездок по региону.

В течение месяца в определенные дни по другому маршруту будут следовать еще два пригородных состава.

Речь идет о датах 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 июня. В эти дни рейс №6272 Подольск – Голта будет ехать вместо маршрута Подольск – Помошная, а №6275 Голта – Подольск будет курсировать вместо направления Помичная – Подольск.

Новый график движения поездов в Кировоградской области коснется времени отправления и прибытия пассажирских составов.

Изменения в расписании зафиксированы в первой половине месяца для популярного пригородного сообщения. В период с 1 по 14 июня изменится расписание №6664 Знаменка-Пассажирская – Кременчуг-Пассажирский.

Отправление этого состава будет происходить в 11:30, а прибытие на конечную станцию ​​запланировано в 13:52 вместо обычного времени 12:40 и 15:08.

4 июня изменится расписание таких рейсов как №6254 Одесса-Главная – Подольск, которое будет отправляться и прибывать в промежутке 10:27 – 14:27 вместо прежнего графика 10:39 – 14:42.

В этот же день рейс №6256 Одесса-Главная – Вапнярка будет курсировать во временных пределах 13:40 – 20:11 вместо 13:50 – 20:17.

№6258 Одесса-Главная – Вапнярка 4 июня пройдет по времени 17:49 – 00:46 вместо старого расписания 17:31 – 00:05.

В период с 8 по 11 июня рейс №6254 Одесса-Главная – Подольск будет отправляться в 10:31 вместо прежнего времени 10:39.

Электричка №6256 Одесса-Главная – Вапнярка сменит график на 13:32 – 20:04 вместо стандартного расписания 13:50 – 20:17.

Пассажирский состав №6258 Одесса-Главная – Вапнярка в эти четыре дня будет двигаться по времени 17:49 – 00:47 вместо прежнего окна 17:31 – 00:05.

Источник: Фейсбук ОЖД

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: какие возможности доступны украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто сможет получить ежемесячно дополнительную тысячу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кировоградской области: больше всего бьет по кошельку.