График отключения воды на неделю с 1 по 7 июня в Днепре носит предупредительный характер и применяется в пределах действующих правил.

График отключения воды в неделю с 1 по 7 июня в Днепре касается Центрального района города, где КП «Днепропроводоканал» проводит работы по ограничению услуг для должников, сообщает предприятие, передает Politeka.

В период с 1 по 5 июня специализированная группа будет работать по ряду многоквартирных домов, где зафиксирована значительная задолженность за водоснабжение, водоотвод и абонентское обслуживание. Речь идет об адресах разных частей проспекта Александра Поля, улиц Степана Бандеры и Сичеславской Набережной.

В частности, под ограничения попадают дома на проспекте Александра Поля: 24, 26, 42А, 42В, 58А, 68, 72, 76, 76А, 85, 87, 89, 113, 115, 117, 119, 19Б, 119 135, 135Б, 137. Именно здесь накопились одни из самых больших сумм долга, достигающих сотен тысяч гривен по отдельным домам.

Информацию об этом предоставляет Днепроводоканал.

Также в списке дома на улице Степана Бандеры: 19, 21, 25, 25А, 31, 35, 35А, 37. В этих локациях суммы задолженности варьируются от нескольких десятков до более ста тысяч гривен в зависимости от дома.

Отдельный блок адресов охватывает Сичеславскую Набережную: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16. Здесь также фиксируется существенная концентрация долгов, превышающих десятки и сотни тысяч гривен.

Общая задолженность жителей по всем указанным адресам превышает 4,3 млн. грн. В предприятии отмечают, что ограничения применяются постепенно и после предупреждений.

Жителям предлагают погасить долги или заключить договор реструктуризации во избежание прекращения услуг. Обратиться к оформлению можно через Центры абонентских услуг или районные абонентские службы.

График отключения воды на неделю с 1 по 7 июня в Днепре носит предупредительный характер и применяется в пределах действующих правил работы коммунального предприятия в случае системной задолженности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.