Графики отключения света в Сумской области на 2 июня продлятся по отдельным адресам.

В Сумской области на 2 июня вводятся плановые графики отключения света, связанные с проведением профилактических и ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Как отмечают местные энергетические службы, временные ограничения являются частью планового технического обслуживания сетей. В рамках планируемых мероприятий специалисты будут выполнять проверку оборудования, профилактику отдельных узлов системы и необходимые ремонтные работы, направленные на повышение стабильности электроснабжения в регионе.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает о временном перерыве в электроснабжении в селе Мыколаивка. Обесточения носят плановый характер и продлятся с 08:30 – 16:30 часов по адресам:

Залисна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 48

Польова: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Соснова: 15

Травнева: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39F, 41, 41А, 43, 45, 45G, 47, 49, 4G, 51, 53, 55

Из-за выполнения ремонтных работ в селе Собыч будет отсутствовать свет. Электричество будет выключаться с 09:00 – 18:00 часов. Ограничения касаются следующих адресов:

Колосивська: 1–147

Садова: 1–22

Затышна: 2–41

Вербычивка: 1–106

Новоселивка: 1–61

Центральна: 2–9, 59–71

Ланивська: 1–99

Молодижна: 2–28

Городок: 3–89

Памяти Героив: 30

Лисна: 2–103

Мыслывська: 1–14

Перемозька: 1–49

лесничество

поселковый совет

магазины

церковь.

Источник: Миколаївська селищна ТГ.

Источник: Собицький старостинський округ Шосткинської міської ради Сумської області

