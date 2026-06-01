Прогноз погоды на неделю 2 по 8 июня в Днепропетровской области указывает на период дождей и постепенное потепление.

2 июня ночью пройдет мелкий дождь, который завершится к утру, однако во второй половине дня осадки возобновятся и продлятся до позднего вечера. Температура будет колебаться от +12° ночью до +22° днем.

Прогноз погоды на неделю 2 по 8 июня в Днепропетровской области предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

3 июня дневная температура поднимется до +24°. Днем прогнозируется небольшой дождь, который впоследствии прекратится. Вечером возможны прояснения.

4 июня утро будет ясным, но уже днем ​​небо затянут облака. В течение второй половины дня ожидается мелкий дождь. Воздух прогреется до +25°, а к вечеру температура снизится до +21°.

5 июня день начнется ясной погодой, однако после обеда небо постепенно укроется облаками. Температура днем ​​составит +25°.

6 июня максимальная температура воздуха поднимется до +27°С. Солнце будет лишь изредка выглядеть из-за облаков, но осадков синоптики не ожидают.

7 июня небо в течение дня будет облачным. Большая часть суток пройдет без осадков, хотя к вечеру возможен дождь. Температура воздуха будет составлять от +18° ночью до +26° днем.

8 июня после ясного утра небо начнет затягиваться облаками, а пасмурное небо удержится до вечера. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь, вероятность которого будет расти до 68% днем ​​и 66% вечером.

Температура воздуха будет составлять от +17° в ночные часы до +26° днем.

