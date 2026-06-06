Работа для пенсионеров в Днепропетровской области доступна в промышленной сфере, на складских объектах и ​​высокотехнологичном производстве, сообщает Politeka.

На платформе work.ua появились предложения работы для пенсионеров в Днепропетровской области.

Производственная компания срочно ищет специалистов на постоянную занятость. Организации требуются электрогазосварщики на полуавтомат для сварки металлоконструкций.

За такой квалифицированный труд работодатель обещает заработную плату от 40 000 до 60 000 грн.

Другой вариант связан с логистикой и складским хозяйством, где условия труда позволяют зарабатывать от 26000 до 30000 грн.

В Днепре на склад готовой продукции требуются комплектующие грузчики. Обязанности предусматривают комплектование заказов по накладным и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Работодатель обеспечивает своевременную оплату труда и доставляет сотрудников на объект.

Еще одна вакансия для пенсионеров в Днепропетровской области для людей без специальных навыков, где предлагают стабильную работу с официальным оформлением и возможностями для обучения.

Развивающаяся в высокотехнологичной отрасли компания приглашает сборщиков и заготовителей на производство с зарплатой от 25 000 до 30 000 грн. Образование для трудоустройства не обязательно.

На эту позицию готовы рассматривать студентов для получения практического опыта, а также кандидатов с разным уровнем подготовки.

Новым сотрудникам обещают дружеский коллектив, поддержку опытных специалистов и комфортные условия в современной производственной среде.