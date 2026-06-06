Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Эта социальная инициатива действует на основе официального решения от 19.12.2023 № 6-19/12 с изменениями. Помощь ориентирована на внутренне перемещенные лица, которые сейчас проживают в шелтерах на территории города.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики .

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются для поддержки людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и вынуждены были покинуть свои дома.

В городском совете определили четкий список граждан, имеющих право на такую ​​поддержку. Получить пакеты могут пожилые люди, а также люди с инвалидностью.

Кроме того, помощь предусмотрена для матерей с детьми и детей от 3 до 18 лет.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре также выдают законным представителям, сопровождающим малолетнего ребенка, недееспособного лица или гражданина, дееспособность которого ограничена.

Отдельной категорией есть переселенцы, которые получают специальные услуги в Днепровском городском центре социальных служб.

Состав наборов сформирован из товаров длительного хранения.

Переселенцы получают мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, а также готовы вторые блюда с тушеным мясом. В свертках есть чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Свертки выдаются один раз в месяц. Для получения помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения.

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